Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi
Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu, trafik aksadı.
Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu, trafik aksadı.
B.G. idaresindeki 33 UC 803 plakalı otomobil, Erdemli ilçesi D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Bu sırada otomobilin arkasından ilerleyen 33 AES 787 plakalı tır, sürücü L.Y.T'nin kazayı fark edip manevra yapması sonucu devrildi.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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