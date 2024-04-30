Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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