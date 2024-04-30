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        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi

        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu, trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 03:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 03:06
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        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi
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        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırın devrilmesi sonucu, trafik aksadı.

        B.G. idaresindeki 33 UC 803 plakalı otomobil, Erdemli ilçesi D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

        Bu sırada otomobilin arkasından ilerleyen 33 AES 787 plakalı tır, sürücü L.Y.T'nin kazayı fark edip manevra yapması sonucu devrildi.

        Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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