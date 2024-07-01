Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" sona erdi

        Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

        Valilik koordinasyonunda Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen festival, Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti sahilinde gerçekleşti.

        Organizasyonun ikinci gününde plaj voleybolu, yüzme ve yelken yarışları düzenlendi.

        Kumdan yapılan Atatürk portresi, Türk bayrağı ve çeşitli deniz canlılarının heykelleri, kıyı kenarında sergilendi.

        Festival kapsamındaki flyboard, deniz paraşütü ve jet ski gösterileri de ilgiyle takip edildi.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler de denizdeki gösteriler sırasında önlem aldı.

        Sanatçı Simge Sağın'ın sahne aldığı festival, konser etkinliklerinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Mersin'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de orman yangınlarına güçlü araç filosu ve yetkin ekiplerle müdahale...
        Mersin'de orman yangınlarına güçlü araç filosu ve yetkin ekiplerle müdahale...
        Mersin'de çamura saplanan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de çamura saplanan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de "Deniz ve Güneş Festivali" başladı
        Mersin'de "Deniz ve Güneş Festivali" başladı
        Mersin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Mersin'de evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis ot...
        Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis ot...