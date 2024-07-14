Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanlar buz kokteyli ve yağmurlama sistemiyle ferahlıyor

Parkta kurt, kaplan, aslan ve ayı gibi hayvanlar da su tankeri desteğiyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Kokteylde muz, kiraz, üzüm, karpuz, şeftali, kayısı, incir ve kavun ile kuruyemişler yer alıyor.

Ekipler lemur, maymun, babun ve midilli gibi beslenme rutininde meyve bulunan türleri, buz kokteyliyle ferahlatmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki parkta hayvanların sıcaktan korunması için çalışmalar yapılıyor.

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