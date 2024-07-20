Anamur'da "16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali" başladı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali" başladı.

Anamur Belediyesince organize edilen festival kapsamındaki kortej geçişi, Çavuş Pınar Parkı'nda tamamlandı.

Buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Kaymakam Bilal Bozdemir, açılış töreninde, Anamur'un muz üretiminde öne çıktığını belirterek, "Festivalde, tarım ürünlerimizin yanı sıra ilçemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini de tanıtma fırsatı buluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Durmuş Deniz de ilçenin turizmde hak ettiği payı alabilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Konser, panel ve yarışmalar ile çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "16. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali", 21 Temmuz'da sona erecek.