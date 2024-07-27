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        ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:52 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:52
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        ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada Marine Fauthoux ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçen sezon Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımında ve Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen oyun kurucu pozisyonunda oynayan Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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