Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

Törene, Ünver'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

Şanlıurfa'da vatani görevini yapan 32 yaşındaki Ünver, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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