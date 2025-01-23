Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade er Kenan Ünver'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.
Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade er Kenan Ünver'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.
Şanlıurfa'da vatani görevini yapan 32 yaşındaki Ünver, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erdemli ilçesine getirilen Ünver'in cenazesi, Alata Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Törene, Ünver'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.
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