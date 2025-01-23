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        Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

        Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade er Kenan Ünver'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:34
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        Şanlıurfa'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Mersin'de defnedildi
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        Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden piyade er Kenan Ünver'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

        Şanlıurfa'da vatani görevini yapan 32 yaşındaki Ünver, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Erdemli ilçesine getirilen Ünver'in cenazesi, Alata Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından defnedildi.

        Törene, Ünver'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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