Mersin Uluslararası Limanı'nda "genişleme" çalışmaları sürüyor

Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) konteyner kapasitesini 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak "Liman Genişleme Projesi" kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan projenin yürütüldüğü şantiye alanını ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Pehlivan, gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, projesinin tamamlanmasıyla limanın 2,6 milyon TEU olan konteyner kapasitesinin limanın 3,6 milyon TEU'ya çıkacağını belirtti.

- 400 metrelik iki "mega" gemi aynı anda rıhtıma yanaşabilecek

Proje sayesinde 400 metrelik iki "mega" geminin aynı anda rıhtıma yanaşabileceği bilgisini paylaşan Pehlivan, "Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından biridir. Türkiye ihracatının konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Pehlivan, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ihracat ve ithalat kapısı olan Mersin Uluslararası Limanı'nın, Orta Doğu ülkelerinin de transit merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Limanda halihazırda yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanırken, Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla ilave 500 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacaktır. Proje kapsamında dolgu işlemleri iki etap olarak planlanmıştır. Bugün itibariyle 100 bin metrekare saha doldurulmuş olup inşaat çalışmaları devam etmektedir."