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        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı geçen yıl 11 bin 146 dosyayı sonuçlandırdı

        Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, 2024'te inceledikleri 12 bin 15 yeni soruşturma dosyasından 11 bin 146'sının sonuçlandırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:29
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        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı geçen yıl 11 bin 146 dosyayı sonuçlandırdı
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        Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, 2024'te inceledikleri 12 bin 15 yeni soruşturma dosyasından 11 bin 146'sının sonuçlandırıldığını bildirdi.

        Akyıldız, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

        Diğer başsavcılıklarla koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirten Akyıldız, "Kamu hizmetlerinin, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütülmesine azami gayret gösterilmektedir." dedi.

        Akyıldız, adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve adil yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, 2024'te 12 bin 15 yeni soruşturma dosyası gelmiş ve bu dosyalardan 11 bin 146'sı sonuçlandırılmıştır. Yargı çevremiz içerisinde adaletin tesisini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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