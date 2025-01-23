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        Mersin'de 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:17
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        Mersin'de 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takibe alınan bir tır Mersin Serbest Bölgesi Kavşağı'nda durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeği "Tokyo"nun desteğiyle tırda yapılan aramalarda, dorsede zulalanmış 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Dron destekli operasyonda S.A. ve H.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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