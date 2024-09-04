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        Bozyazı'da göçer hayvancılık yapanlara güneş enerjisi paneli dağıtıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:00
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        Bozyazı'da göçer hayvancılık yapanlara güneş enerjisi paneli dağıtıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Programda Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi.

        Törene, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile ilgili kurumların amirleri katıldı.

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