Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "sazan sarmalı", "evde paketleme işi" ve "sahte ürün ilanı" gibi dolandırıcılık yöntemleriyle 20 kişiden haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen B.G. ve B.K'nin adresi belirlendi.

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