Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı." dedi.

        Bakırhan, bir restoranda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada konuşan Bakırhan, yerel basının Türkiye'nin aynası olduğunu ifade etti.

        Toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini dile getiren Bakırhan, adalet ve özgürlük arayanların yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

        Bir gazetecinin Anayasa çalışmaları hakkındaki sorusu üzerine Bakırhan, şu cevabı verdi:

        "Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı. Bu konuda samimiyet olmalı. Anayasa 3-5 farklı partinin bir araya gelerek yapacağı bir şey değil, toplum sözleşmesidir. Toplumun dahil olmadığı bir Anayasa, Anayasa olmaz. Öncekilerinin kötü bir örneği olur. Adı Anayasa olur, yine olur, demokratik olmaz."

        Bakırhan, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçılar Kooperatifi'ni ziyaret etti, ardından Kazanlı Taziye Evi'nde "Kazanlı Örtü Altı Üreticileri Toplantısı"na katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Patlayan şarj aletinden yangın çıktı
        Patlayan şarj aletinden yangın çıktı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
        Bozyazı'da, polis ve askerlerden gazilere ziyaret
        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'd...
        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'd...
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı
        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali dev...
        Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali dev...
        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır ya...
        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır ya...