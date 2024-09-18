DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı." dedi.

Bakırhan, bir restoranda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakırhan, yerel basının Türkiye'nin aynası olduğunu ifade etti.

Toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini dile getiren Bakırhan, adalet ve özgürlük arayanların yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

Bir gazetecinin Anayasa çalışmaları hakkındaki sorusu üzerine Bakırhan, şu cevabı verdi:

"Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı. Bu konuda samimiyet olmalı. Anayasa 3-5 farklı partinin bir araya gelerek yapacağı bir şey değil, toplum sözleşmesidir. Toplumun dahil olmadığı bir Anayasa, Anayasa olmaz. Öncekilerinin kötü bir örneği olur. Adı Anayasa olur, yine olur, demokratik olmaz."

Bakırhan, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçılar Kooperatifi'ni ziyaret etti, ardından Kazanlı Taziye Evi'nde "Kazanlı Örtü Altı Üreticileri Toplantısı"na katıldı.