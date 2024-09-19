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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 08:53 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:53
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligde oynadığı 5 maçta 2 puan toplayan Hatayspor, bu sezon rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

        Hatayspor, ligde 3 puanla 16. sırada bulunan rakibi Bodrum FK karşısında galibiyetle tanışmak istiyor.

        Bordo-beyazlı ekip bugün Mersin Stadı'ndaki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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