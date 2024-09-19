Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı'nda 33 AOD 188 plakalı motosikletin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, S.T'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpışmamak için manevra yaptı.

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