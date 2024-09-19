TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali Mersin'de başladı

Yarışma sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, gazetecilere, takımların görevleri yarın manuel, hafta sonu da otonom olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Katılımcıların tasarladığı deniz araçlarının, teknik ve kritik tasarımları ile hareket kabiliyetleri incelenecek.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor.

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