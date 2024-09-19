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        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali Mersin'de başladı

        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:21
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        TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali Mersin'de başladı
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        Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor.

        Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

        Uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği yarışmaya, finalist olmaya hak kazanan 262 üyeli 27 takım katıldı.

        Yarışmanın ilk gününde gençlerin geliştirdiği araçların teknik kontrolü yapıldı.

        Testleri tamamlayan takımlar, 22 Eylül'de sona erecek yarışmada, "engellerden sakınma" ve "limana yanaşma" görevlerinde performanslarını sergileyecek.

        Katılımcıların tasarladığı deniz araçlarının, teknik ve kritik tasarımları ile hareket kabiliyetleri incelenecek.

        Yarışma sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, gazetecilere, takımların görevleri yarın manuel, hafta sonu da otonom olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

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