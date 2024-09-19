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        Türk DEGS Başkanı Yaycı, Mersin'de sempozyumda konuştu:

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Milletimizin geleceği için eğitim ve kültürde Mavi Vatan son derece önemli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:30
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        Türk DEGS Başkanı Yaycı, Mersin'de sempozyumda konuştu:
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        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Milletimizin geleceği için eğitim ve kültürde Mavi Vatan son derece önemli." dedi.

        Yaycı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği tarafından Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda "Mavi Vatan" adlı sunum gerçekleştirdi.

        Yaycı, Mavi Vatan'ın bu yıl bütün okullarda müfredata girdiğini söyledi.

        Burada çocuklara denizlerin önemi ve denizlerdeki hakların öğretileceğine değinen Yaycı, eğitim ve kültürde Mavi Vatan'ın son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

        Denizlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yaycı, "En ucuz ulaştırma yolu deniz. O zaman denize eğitim ve kültür olarak daha fazla önem verilirse, deniz ulaştırmasını ön plana çıkartırsak kara yolundan 7 katı ucuz ulaştırma yapmış oluruz." diye konuştu.

        - "Mavi Vatan'ı eğitimde, kültürde sürekli işlemeliyiz"

        Türkiye'nin önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Yaycı, şöyle devam etti:

        "Memleketimizin, ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Mavi Vatan'ı eğitimde, kültürde sürekli işlemeliyiz. Türkiye bir deniz ülkesi, etrafı denizlerle çevrili. Hepimizin bildiği ve bize öğretilen şey şu; 'Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesidir' Öğretilmiş yanlışlık var. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi değildir. Neden? Çünkü Türkiye 2 yarım ada ülkesidir. Biri Anadolu yarım adası, diğeri Trakya yarım adası. Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan müstesna bir devlettir. Haritaya doğru bakmak lazım. Çocuklara, gençlere bunu öğretmek gerekir. Artık Türkiye'nin tarifi 3 tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi değil. Türkiye 7 tarafı denizlerle çevrili 2 yarım ada ülkesidir."

        Türkiye'nin deniz ülkesi olduğunu vurgulayan Yaycı, "Türkiye'nin bir deniz ülkesi olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türk Devletler Teşkilatı içinde çok önemlidir. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'nın denize açılan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir kapısı yok. Hepsi karaya kilitli devletlerdir. Türk Devletler Teşkilatını dünyayla buluşturan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. O açından Mavi Vatan sadece Türkiye için değil tüm Türk dünyası için önemli." ifadelerini kullandı.

        Yaycı, denizcilik kültürünü ciddi şekilde geliştirilmesini anlatarak, çocuklara ve gençlere bu eğitimin verilmesini önemli olduğunu vurguladı.

        - "Müthiş bir potansiyel var"

        Türkiye'nin denizcilik alanında çok ciddi potansiyelinin olduğunu ifade eden Cihat Yaycı, şunları kaydetti:

        "Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'nin ekonomik olarak çıkış yollarından bir tanesi şu ana kadar yeterince kullanmadığı denizcilik. Müthiş bir potansiyel var. Eğer biz bu potansiyeli kullanırsak Türkiye uçar. Sadece balığa, marinaya bakmayın. Petrolü, doğal gazı, deniz ticareti, ulaştırma yolları, ülke içerisindeki deniz ulaştırması uçar. Milletimizin geleceği için eğitim ve kültürde Mavi Vatan son derece önemli."

        Yaycı'ya konuşmasının ardından Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay tarafından plaket verildi.

        Organizasyon çeşitli sunum ve oturumlarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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