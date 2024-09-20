Mersin'de Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu sürüyor

Mersin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, çeşitli oturum ve panellerle devam ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Eğitim, Kültür ve Birliktelik Derneği işbirliğinde düzenlenen organizasyon kapsamındaki programlar, MEÜ Anamur Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştiriliyor.

"Bilimde Yeni Trendler" konulu panele katılan Prof. Dr. Onur Köksal, "Beynim Seni Yerim" başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr. Turhan Toros ve Dr. Metin Güngör "Yazdırılabilir Sensor Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Spor Psikolojisi Eğitim Örnekleri", Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı da "Yerel Medya ve Eğitim" sunumlarıyla panele katıldı.