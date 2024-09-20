Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 87 Boutobba), Diack (Dk. 46 Pedro), Rivas (Dk. 78 Strandberg), Fernandes (Dk. 63 Bamgboye) Aboubakar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 55 Samet Yalçın), Ahmet Aslan (Dk. 90 Enes Öğrüce), Seferi (Dk. 90 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş (Dk. 80 Kenan Özer)
Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes, Dk. 65 Aboubakar (Atakaş Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed, Dk. 54 Ahmet Aslan, Dk. 69 Sousa, Dk. 72 Cenk Şen, Dk. 90+7 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)
MERSİN
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