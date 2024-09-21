Mersin'de silah ve uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki silah ve uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre polis ekipleri, R.B'ye ait bahçedeki konteynerde şüpheli 2 kişinin kaldığını tespit etti.

Ekipler, D.D. ve İ.T'nin kaldığı konteynere operasyon düzenledi.

Konteynerde yapılan aramada yabancı menşeli uzun namlulu silah, şarjör, 8 bin 540 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Çevredeki aramada da toprağa gömülü bidonda kalaşnikof, boş şarjör, fişek ve poşet içinde 4 kilo 760 gram esrar bulundu.