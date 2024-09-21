Mersin Bozyazı'da denizde aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denizde oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bozyazı ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda çok sayıda hortum çıktı.
Denizde oluşan hortumları gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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