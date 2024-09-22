Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali sona erdi

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finali sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda organize edilen yarışmanın final değerlendirme aşamasına 26 takım katıldı.

Katılımcılar, dört gün süren müsabakalarda dereceye girmek için deniz araçlarıyla performans sergiledi.

Yarışmada en iyi tasarım ödülü Gazi Üniversitesine, en özgün yazılım ödülü Bahçeşehir Üniversitesine ve en iyi takım ruhu ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi ekibine verildi.