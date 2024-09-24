Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde 101 kök Hint keneviri, 683 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.