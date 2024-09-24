Silifke Kalesi'ndeki çalışmalar "Geleceğe Miras" projesiyle ivme kazandı

SERKAN AVCI - Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Silifke Kalesi'nin "Geleceğe Miras" projesi kapsamına alınması, farklı medeniyetlerin izlerinin araştırıldığı arkeolojik çalışmalara hız verdi.

Adını aldığı Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2011'de başlatılan kazı ve restorasyon sürüyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran öncülüğünde 30 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda, sanat tarihçisi, antropolog, restoratör ve arkeologların da aralarında bulunduğu 25 kişilik ekip görev alıyor.

Kalede, inşa edildiği Roma, sur ve hendeklerinin tamamlandığı Bizans, Türk-İslam medeniyeti modeline göre yeniden imar edildiği Karamanoğlu ve son şeklini aldığı Osmanlı dönemlerinin izleri araştırılıyor. Bakanlığın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında verilen ödenekle işlemlerin hız kazandığı kalenin, kazı, konservasyon, restorasyon ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme açılması planlanıyor. - Kazıların yüzde 80'i tamamlandı Kazı Başkanı Boran, AA muhabirine, kalenin Anadolu tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kalenin, Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirten Boran, "Kalede 30 bin metrekarelik alandaki kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Kazılar sonucunda Roma, Bizans, Karamanoğlu ve Osmanlı dönemlerine ait kale kentin dokuları ortaya çıkarıldı." dedi. Boran, "Silifke Kalesi, merkezinde ibadet mekanı, kuzey ve güneydoğusunda iki ana caddesi, bunlarla kesişen sokakları ve 500'e yakın konutuyla günümüze kadar gelebilmiş en önemli kale kent olarak görünüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan taşınabilir malzemeler, seramikler, camlar, mimari kalıntılar ve diğer bulgularla buranın kültürel tarihi aydınlatıldı. Anadolu'da önümüzdeki yıllarda turizme açılabilecek en önemli kale kent." diye konuştu.