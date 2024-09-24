Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'dan Tarsus TSO'ya ziyaret

Mutiwazuka da bölgenin dinamik yapısından etkilendiklerini belirterek, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Yeni organize sanayi bölgesi ile yatırımcılara sunulan imkanları anlatan Koçak, Afrikalı iş insanlarını kente davet etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre TSO Başkanı Ruhi Koçak, makamında ağırladığı Mutiwazuka'ya bölge ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (Tarsus TSO) ziyaret etti.

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