Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'dan Tarsus TSO'ya ziyaret
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (Tarsus TSO) ziyaret etti.
Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (Tarsus TSO) ziyaret etti.
Odadan yapılan açıklamaya göre TSO Başkanı Ruhi Koçak, makamında ağırladığı Mutiwazuka'ya bölge ekonomisi hakkında bilgi verdi.
Yeni organize sanayi bölgesi ile yatırımcılara sunulan imkanları anlatan Koçak, Afrikalı iş insanlarını kente davet etti.
Mutiwazuka da bölgenin dinamik yapısından etkilendiklerini belirterek, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.