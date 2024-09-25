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        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili çocuk sanık yargılanıyor

        Mersin'de, belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuk sanığın yargılanması sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:38
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        Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili çocuk sanık yargılanıyor
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        Mersin'de, belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuk sanığın yargılanması sürdürüldü.

        Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.O.T. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

        Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, taraf avukatları dinlendi.

        Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

        - Avukattan açıklama

        Duruşmanın ardından Polat ailesi, adliye önünde toplandı.

        Ailenin avukatı Oğuzhan Tekin, gazetecilere, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi heyetine sunulduğunu söyledi.

        Eksik olduğunu düşündükleri bilirkişi raporunun yenilenmesine yönelik talepte bulunduklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "O rapora itiraz ettik. Kamera kayıtlarının yeniden bilirkişi heyetine gönderilerek yeni bir rapor alınmasını istiyoruz. Bunun dışında suç vasfının değiştirtilmesi ve görevli mahkemenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olması kanaatindeyiz. Olay ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik. Buna ilişkin savcılığa şikayette bulunduk. Mahkeme hakimi, o şikayet dosyasının bu dava dosyasına alınmasına karar verdi. O dosya da incelenip daha sonra rapor alınacak."

        - Olay

        Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ise beraat etmişti.

        Kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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