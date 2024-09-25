Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili çocuk sanık yargılanıyor

Mersin'de, belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuk sanığın yargılanması sürdürüldü.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.O.T. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, taraf avukatları dinlendi.

Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 6 Kasım'a erteledi. - Avukattan açıklama Duruşmanın ardından Polat ailesi, adliye önünde toplandı. Ailenin avukatı Oğuzhan Tekin, gazetecilere, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi heyetine sunulduğunu söyledi. Eksik olduğunu düşündükleri bilirkişi raporunun yenilenmesine yönelik talepte bulunduklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu: "O rapora itiraz ettik. Kamera kayıtlarının yeniden bilirkişi heyetine gönderilerek yeni bir rapor alınmasını istiyoruz. Bunun dışında suç vasfının değiştirtilmesi ve görevli mahkemenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olması kanaatindeyiz. Olay ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik. Buna ilişkin savcılığa şikayette bulunduk. Mahkeme hakimi, o şikayet dosyasının bu dava dosyasına alınmasına karar verdi. O dosya da incelenip daha sonra rapor alınacak."