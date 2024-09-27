Mersin'de nohut yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

C.U. idaresindeki 71 AC 737 plakalı tırın dorsesi, Pozantı-Tarsus Otoyolu Taşobası mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nohut yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

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