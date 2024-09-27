Mersin'de nohut yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde nohut yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde nohut yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
C.U. idaresindeki 71 AC 737 plakalı tırın dorsesi, Pozantı-Tarsus Otoyolu Taşobası mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden tır sürücüsü, dorseyi araçtan ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.