GÜNCELLEME - Mersin'de yol verme tartışması araç kamerasınca kaydedildi

Mersin'de, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, araç kamerasınca kaydedildi.

Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Seyir halindeyken minibüsün camından halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada içerisinde otomobil sürücüsünün eşi ve 2 çocuğunun da olduğu aracın önünü kesti.

Minibüsten inen şoför, halatla araca saldırıp sürücüye küfretti.