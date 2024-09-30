Mersin'de bir kişiyi demir sopayla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişiyi demir sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişiyi demir sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çarıklar Mahallesi'nde A.Ç. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu esnada A.Ç. yanında getirdiği demir sopayla D.K'yi darbetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yüzünde, kafasında ve omzunda kırıklar oluştuğu belirlenen D.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ç, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, hastanedeki tedavisi süren D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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