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        Mersin'de bir kişiyi demir sopayla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişiyi demir sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:13
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        Mersin'de bir kişiyi demir sopayla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, bir kişiyi demir sopayla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarıklar Mahallesi'nde A.Ç. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bu esnada A.Ç. yanında getirdiği demir sopayla D.K'yi darbetti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yüzünde, kafasında ve omzunda kırıklar oluştuğu belirlenen D.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ç, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan, hastanedeki tedavisi süren D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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