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        Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:06
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        Mersin'de 2 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde yazlık sitede denize giren 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Denizciler Mahallesi'ndeki yazlık sitede konaklayan Büşra S, 2 yaşındaki oğlu Ege S'nin denize girdiğini fark etti.

        Annenin bağırmasıyla kıyıya giden vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, özel araçla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Ege S, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

        Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin ifadesine başvurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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