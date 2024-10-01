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        İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi

        İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:52
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        İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan 315 kişi gemiyle Mersin'e geldi
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        İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların askıya alındığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, bindirildikleri "Med Star" adlı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.

        Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.

        Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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