Otomobilin kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü motosikletin altında kaldı

Yaralanan Kutlu, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kutlu, polis merkezine giderek otomobil ve motosiklet sürücülerinden şikayetçi oldu.

Yeni Mahalle'de Elif Kutlu'nun (47) kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilden inmek isteyen sürücünün açtığı kapıya çarpıp devrildi. Yere düşen Kutlu, bu sırada yoldan geçen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin altında kaldı.

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