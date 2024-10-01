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        Otomobilin kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü motosikletin altında kaldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kapısına çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, yoldan geçen motosikletin altında kalarak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:36
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        Otomobilin kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü motosikletin altında kaldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kapısına çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, yoldan geçen motosikletin altında kalarak yaralandı.

        Yeni Mahalle'de Elif Kutlu'nun (47) kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilden inmek isteyen sürücünün açtığı kapıya çarpıp devrildi. Yere düşen Kutlu, bu sırada yoldan geçen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kutlu, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kutlu, polis merkezine giderek otomobil ve motosiklet sürücülerinden şikayetçi oldu.

        Öte yandan kaza bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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