Mersin'de "Türk Ticaret Fuarı" tanıtım toplantısı düzenlendi

Mersin'de, Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenecek olan "Türk Ticaret Fuarı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Mersin Valiliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinesinde gerçekleştirilen toplantı, MTSO Konferans Salonu'nda düzenlendi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yaptığı konuşmada, Mersin iş dünyası olarak Türk devletlerinin ve Türk milletinin, dayanışmasına hazır olduklarını söyledi.

Türk devletleri arasındaki ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Çakır, "Mersin, Türkiye'nin en büyük limanına sahip olması güçlü üretim ve dış ticaretiyle Avrupa başta olmak üzere 178 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Bizim görevimiz Mersin'i bu büyük birliğin en etkin ve en çok desteği veren kenti yapmaktır." diye konuştu.