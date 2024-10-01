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        Mersin'de "Türk Ticaret Fuarı" tanıtım toplantısı düzenlendi

        Mersin'de, Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenecek olan "Türk Ticaret Fuarı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:05
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        Mersin'de "Türk Ticaret Fuarı" tanıtım toplantısı düzenlendi
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        Mersin'de, Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenecek olan "Türk Ticaret Fuarı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Mersin Valiliği ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinesinde gerçekleştirilen toplantı, MTSO Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yaptığı konuşmada, Mersin iş dünyası olarak Türk devletlerinin ve Türk milletinin, dayanışmasına hazır olduklarını söyledi.

        Türk devletleri arasındaki ticaretin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Çakır, "Mersin, Türkiye'nin en büyük limanına sahip olması güçlü üretim ve dış ticaretiyle Avrupa başta olmak üzere 178 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Bizim görevimiz Mersin'i bu büyük birliğin en etkin ve en çok desteği veren kenti yapmaktır." diye konuştu.

        Türk Ticaret Fuarı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaret, sanayi, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi için 7-9 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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