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        Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:51
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        Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Adana ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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