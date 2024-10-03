Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

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