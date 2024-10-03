Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti

        Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti.

        Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki lider kurumları olan ASELSAN ve Roketsan gibi paydaşlarla yürütülen projelerin masaya yatırıldığı ve gelecekte atılacak işbirliği adımlarının ele alındığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Görgün, ziyarette Türk savunma sanayisine operasyonel açıdan önemli katkılar sağlayan firmanın üretim bandını, lojistik ve zırhlı araçlarını yakından inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

        Ev sahiplikleri için yönetime, firma çalışanlarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti:

        "Kara platformlarında farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik çözümler sunan, yerli üretim gücü ve önemli işbirlikleriyle geliştirilen birbirinden stratejik ve teknolojik bu araçlar, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikler taşıyor ve bu sayede ihracatımıza da önemli katkılar sağlıyor. Firmalarımızın üretim kapasitesinin ve savunma sanayisindeki rolünün her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Bu gelişim bizleri hem gururlandırıyor hem de gelecek noktasında ümitvar kılıyor. Savunma sanayimizin büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin kalkınmasında önemli hizmetleri olan tüm kurum ve kuruluşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz."

        Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık da özellikle savunma sanayisi alanında üretim süreçlerinin yerinde incelenmesi ve yeni projelerin takdirinin, kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bizi mutlu eden bu ziyaretin, işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak yeni adımların habercisi olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar SSB, ASELSAN ve Roketsan ile yürüttüğümüz ortak projeler, savunma sanayisine yaptığımız katkının somut bir göstergesi. Bizi gururlandıran bu ziyaretin, mevcut projelerimizi daha ileriye taşıyacak ve yeni işbirliklerine kapı aralayacak bir adım olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Görgün, ziyarette robotik ve otomasyon odaklı üretim sistemlerini inceledi, KISRAK aracını kullandı.

        Ziyaretin anısına fabrikanın bahçesine katılımcılar tarafından bir zeytin ağacı dikildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        Hollanda'da 11'ler belli oldu!
        Hollanda'da 11'ler belli oldu!
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi
        Erdemli'de "Bölgesel Tarımsal AR-GE Çalıştayı" düzenlendi
        Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
        Erdemli ilçesindeki öğrenciler TEKNOFEST etkinliklerine katıldı
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Lübnan'dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi
        Lübnan'dan Mersin'e 310 kişi daha getirildi
        Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki çalışmalar nekropolde yoğunlaştı
        Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki çalışmalar nekropolde yoğunlaştı