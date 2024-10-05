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        Mersin'de kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:14
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        Mersin'de kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti.

        U.A. kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine gitti. U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.

        Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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