Mersin'de kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti
Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti.
U.A. kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine gitti. U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.
Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.
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