Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali başladı

Tura Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı.

Kleopatra Kapısı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, şehir tur yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu işbirliğinde düzenlenen festivale, 32 kentten 250 kişi katıldı.

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