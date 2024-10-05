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        Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:33
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        Mersin'de 3. Kleopatra Bisiklet Festivali başladı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kleopatra Bisiklet Festivali başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu işbirliğinde düzenlenen festivale, 32 kentten 250 kişi katıldı.

        Kleopatra Kapısı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, şehir tur yaptı.

        Tura Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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