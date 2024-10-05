Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Visca, Bardhi, Draguş, Banza
Gol: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 45 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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