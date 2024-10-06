Mersin'de budamak için çıktığı ağaçtan düşerek dallarda asılı kala kişi öldü

Özaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akdeniz Mahallesi'nde budamak için bir sitenin bahçesindeki palmiye ağacına çıkan Ramazan Özaydın (50), dengesini kaybederek düştü.

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