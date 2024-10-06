Mersin'de budamak için çıktığı ağaçtan düşerek dallarda asılı kala kişi öldü
Mersin'in Mezitli ilçesinde, budamak için tırmandığı ağaçtan düşerek dallarda asılı kalan kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, budamak için tırmandığı ağaçtan düşerek dallarda asılı kalan kişi yaşamını yitirdi.
Akdeniz Mahallesi'nde budamak için bir sitenin bahçesindeki palmiye ağacına çıkan Ramazan Özaydın (50), dengesini kaybederek düştü.
Ağacın dallarında asılı kalan Özaydın'ı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Özaydın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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