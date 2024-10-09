Mersin'de 12 milyon makaron ele geçirildi

Operasyonda 12 milyon makaron ile 1000 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Tarsus ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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