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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:23
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        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Mersin’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Sağlıklı Mahallesi'nde yakaladı.

        Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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