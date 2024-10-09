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        Okul geçidinde ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü "asli kusurlu" sayıldı

        SERKAN AVCİ - Mersin'de okul geçidinde 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti raporunda, tutuklu sürücü "asli kusurlu" sayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:03
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        Okul geçidinde ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü "asli kusurlu" sayıldı
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        SERKAN AVCİ - Mersin'de okul geçidinde 1 öğrencinin öldüğü, 1 öğrencinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti raporunda, tutuklu sürücü "asli kusurlu" sayıldı.

        Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta Coşkun T. idaresindeki 33 ACY 335 plakalı panelvanın okul geçidinde çarpması sonucu öğrenci Elif Su Ekinci'nin (11) öldüğü, Elif Yüksel'in (11) ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, kazanın meydana geldiği 34. Cadde'deki mevkide azami hız limitinin saatte 30 kilometre olduğu, yolda "önce yaya" yazısının görüldüğü, bölgenin trafik levhası ve yer işaretlemesiyle "okul geçidi" şeklinde belirlendiği belirtildi.

        Görgü tanıklarının beyanları, trafik kazası tespit tutanağı ve olay yerindeki incelemelere göre kazanın gün ışığında, eğimsiz ve kuru asfalt zeminde "okul geçidi" olarak belirlenen bölgede meydana geldiği kaydedilen raporda, yolcu indirme-bindirme durağında bekleyen belediye otobüsünü geçen panelvanın geçit üzerinde öğrenciler Ekinci ve Yüksel'e çarpması sonucu kazanın meydana geldiği anlatıldı.

        Raporda, "okul geçidi"nde ilk geçiş hakkının yayalar Ekinci ve Yüksel'e ait olduğu ifade edilerek, "Sürücü Coşkun T'nin okul geçidine geldiğinde durup, buradan geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluğu bulunmaktadır." denildi.

        - "Etkili bir fren tedbiriyle durabilirdi" değerlendirmesi

        Ekinci ve Yüksel'in kurallara göre hareket ettiği kaydedilen raporda, "Sürücü, seyir istikametine çıkan yaya öğrencileri gördüğünde ilk geçiş hakkını vermek için etkili bir fren tedbiriyle durabilmesi gerekirken bu hususa riayet etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

        Sürücünün yolda tedbirsiz seyrettiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

        "Sürücünün seyir sırasında yola gereken dikkati vermemesi, görüş alanını kontrolü altında bulundurmaması, hızını görüş alanı ve yolun icap ve şartlarına göre ayarlamaması, okul geçidine hız azaltmadan mevcut hızıyla yaklaşması sonucu dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı seyri nedeniyle okul geçidi üzerinden yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Su Ekinci ile Elif Yüksel'e çarparak olayın meydana gelmesine sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir."

        Raporda, Coşkun T'nin kurallara aykırı şekilde hareket ettiği belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

        "Sürücü Coşkun T'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesindeki 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' kuralını ihlal ettiğinden bu kazanın oluşumunda 'asli kusurlu' olduğu, yayalar Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'in mahal şartlarında kural ihlali görülmediğinden kazanın oluşumunda kusurlarının bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."

        - "Kaza 'olası kastla ölüme sebep olma suçu' ile örtüşüyor"

        Müşteki avukatı Halil Demir, AA muhabirine, bir öğrencinin kazada yaşamını yitirerek hayallerine veda ettiğini söyledi.

        Kazanın titizlikle incelenmesi gerektiğine dikkati çeken Demir, "Olay, gündelik hayattaki kazalardan farklı olarak okul geçidi üzerinde meydana gelmiştir. Kazanın 'olası kastla ölüme sebep olma suçu' ile bire bir örtüştüğü göz önünde bulundurulmalı ve bu hususa göre sevk maddesi tayin edilmelidir. Aksi halde okul geçidi, yaya geçidi gibi geçiş hakkı tanınan yerlerde meydana gelen kazalar ile gündelik hayatta gerçekleşen kazalar arasında fark kalmayacağı gibi, bu durum 'cezasızlık algısı'nın da yaratılmasına neden olur." diye konuştu.

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde 23 Mayıs'ta Coşkun T. idaresindeki panelvan, evlerine gittikleri sırada yoluna karşısına geçmeye çalışan Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Ekinci ve Yüksel'e çarpmış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Ekinci'nin hayatını kaybettiğini, Yüksel'in ağır yaralandığını belirlemişti.

        "Okul geçidi"nde meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Coşkun T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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