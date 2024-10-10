Lübnan'dan gemiyle tahliye edilenler yurda dönmenin mutluluğunu anlattı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar ile Mersin'e getirilen siviller, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Lübnan'dan 588 kişi ile yurda dönen TCG Bayraktar'daki siviller, işlemlerin tamamlanmasının ardından gemiden indirildi.

Lübnan'da öğretmenlik yapan Büşra Gülbaba (26), AA muhabirine, Türk askerini görünce çok heyecanlandıklarını ve o anda güvende hissetmeye başladıklarını söyledi.

Korku dolu günler geçirdiklerini belirten Gülbaba, "Bir bombardıman görmedik ama sesleri duyuyorduk, güvensiz hissediyorduk. Zor geçti, uçuşlarımız iptal edildi. Tahliye talebinde bulunduk. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu. Türk askeri çok yardımcı oldu tahliye sürecinde. Çok konforlu şekilde geldik. Mutluyuz, ülkemizdeyiz ve artık güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Safa Coşkun da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam orada ve evimize yakın yerde birkaç dakika önce patlama gerçekleşti. Mutluyum. Ülkemize döndüğümüz için ve devletin bizi bırakmadığı için mutluyuz." dedi.