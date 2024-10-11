Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 zanlı tutuklandı

        Mersin'de "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:57 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim'de sosyal medya hesaplarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönünde asılsız paylaşımlar yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmiş, iddiayı yayan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi
        Lübnan'dan Mersin'e 351 yolcu daha geldi
        Anamur'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme ya...
        Anamur'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme ya...
        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü
        Eski il halk kütüphanesi binasında çıkan yangın, 5 saatte söndürüldü
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (3)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (3)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (2)
        Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı'na ulaştı (2)