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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Mersin'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhur İttifakı o diğer ittifaklara benzer bir ittifak olsaydı, bu kadarını asla gerçekleştiremezdik. Bu derece prangaları söküp atamazdık. Zincirleri koparıp yok edemezdik. Yasakları ortadan kaldıramazdık. Terörü köşeye sıkıştıramazdık. FETÖ'yü bu ülkeden söküp atamazdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:42
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Mersin'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhur İttifakı o diğer ittifaklara benzer bir ittifak olsaydı, bu kadarını asla gerçekleştiremezdik. Bu derece prangaları söküp atamazdık. Zincirleri koparıp yok edemezdik. Yasakları ortadan kaldıramazdık. Terörü köşeye sıkıştıramazdık. FETÖ'yü bu ülkeden söküp atamazdık." dedi.

        Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Yavuz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

        Cumhur İttifakı'nın sıradan bir ittifak olmadığını belirten Yavuz, "Cumhur İttifakı o diğer ittifaklara benzer bir ittifak olsaydı, bu kadarını asla gerçekleştiremezdik. Bu derece prangaları söküp atamazdık. Zincirleri koparıp yok edemezdik. Yasakları ortadan kaldıramazdık. Terörü köşeye sıkıştıramazdık. FETÖ'yü bu ülkeden söküp atamazdık." diye konuştu.

        Yavuz, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbeler nedeniyle sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

        Cumhur İttifakı'nın kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Yavuz, "Artık darbeler konuşulmuyor. 'Egemenlik yetkisi kime aittir?' diye tartışılmıyor. 'İrtica hortladı.' yaygaraları yok. PKK öyle serbest bir şekilde ortalıkta gezemiyor. FETÖ'yü söküp attık. Artık 'İktidar da olunur, muktedir de olunur.' noktasına geldik hamdolsun." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin her köşesinde hizmet atağına geçildiğini anlatan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçlerde büyük emeklerinin olduğunu kaydetti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Toroslar ilçesinin ardından Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Akdeniz 6. Olağan İlçe Kongresi'ne de katıldı.

        Yavuz'a programlarında, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da eşlik etti.

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