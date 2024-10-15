Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı alkol ve tütün ürünlerinin ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.