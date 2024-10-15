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        Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:06
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        Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı alkol ve tütün ürünlerinin ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerinde, gümrük kaçağı 3 bin paket sigara, 156 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 alkol kiti ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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