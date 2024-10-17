Gülnar'da orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, yangın sezonunun sonuna gelindiğini söyledi.

İlçedeki orman yangınlarında sadece 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Yaktı, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fatih Önge de doğanın korunması için Orman İşletme Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yaptıklarını anlattı.