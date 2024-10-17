Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli İlçesindeki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Mersin'in Erdemli İlçesindeki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Doğusandal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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