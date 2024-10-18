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        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alandaki yangında alevler arasında kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 06:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 06:39
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        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alandaki yangında alevler arasında kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, 10 köpek yavrusunun alevler arasında kaldığı fark edildi.

        Yavruları kurtaran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

        Köpeklerin, hayvan barınağı yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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