Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alandaki yangında alevler arasında kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otluk alandaki yangında alevler arasında kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında, 10 köpek yavrusunun alevler arasında kaldığı fark edildi.
Yavruları kurtaran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Köpeklerin, hayvan barınağı yetkililerine teslim edileceği belirtildi.
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