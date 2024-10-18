Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı

"Ülkemiz sınırları içinde ve dışında vazife icra eden kahraman astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyor, değerli aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler, kutsal görevlerinde başarılar ve zaferler diliyorum."

Topsakaloğlu, mesajında, görevleri boyunca vatan için sundukları özverili hizmetlerinden ötürü astsubaylara teşekkür etti.

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