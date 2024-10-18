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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:36
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, görevleri boyunca vatan için sundukları özverili hizmetlerinden ötürü astsubaylara teşekkür etti.

        Mesajında Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz sınırları içinde ve dışında vazife icra eden kahraman astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyor, değerli aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler, kutsal görevlerinde başarılar ve zaferler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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