Mersin'de muhtarın evini ve aracını kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

Türbe Mahallesi Muhtarı Salma, gazetecilere, suçluların yakalanarak adalete teslim edildiğini belirterek, "Mahallemizde uyuşturucuya karşı bir çalışma yaptık. Bundan rahatsız olan kişiler gelerek evimizi ve aracımızı kurşunladı. Emniyetimiz gereken çalışmayı yaparak suçluları yakaladı. Polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ekiplerin araştırması sonucu olayı gerçekleştirenin Y.K, azmettirenin ise kocası "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklu bulunan N.T. olduğu belirlendi.

Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracı 8 Ekim'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, mahalle muhtarının evinin ve aracının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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